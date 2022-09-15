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Боррель: Война РФ и Украины вступила в новую фазу с контрнаступлением ВСУ

Боррель: Война РФ и Украины вступила в новую фазу с контрнаступлением ВСУ Война России против Украины вступила в новую фазу. ВС Украины успешно осуществляет контрнаступление, освобождая многие города и села и заставляя российские войска отступать.
В регионе
15 сентября 2022 г. 17:26
Боррель: Война РФ и Украины вступила в новую фазу с контрнаступлением ВСУ

Война России против Украины вступила в новую фазу. ВС Украины успешно осуществляет контрнаступление, освобождая многие города и села и заставляя российские войска отступать.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, поскольку Европа и ее партнеры намерены продолжать оказывать поддержку Украине и сохранять санкции против России, Кремль ведет проигрышную борьбу.

"Украинская армия добивается впечатляющих успехов. Хотя еще предстоит выяснить, насколько далеко зайдет украинское контрнаступление, уже сейчас ясно, что стратегический баланс на земле меняется", - подчеркнул Боррель.

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Версия на английском языке EU: Russia's war against Ukraine enters new phase
Версия на азербайджанском языке Aİ: “Ukrayna ilə Rusiya arasındakı müharibə yeni mərhələyə qədəm qoyub”

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