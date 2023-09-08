Боррель: Тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию

Запуск процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили усилит поляризацию, борьба с которой является одним из условий получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Запуск процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили усилит поляризацию, борьба с которой является одним из условий получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместном брифинге с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" инициировала импичмент президента после того, как она вопреки отказу правительства отправилась в зарубежное турне. Отказ был обоснован тем, что Зурабишвили придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС.

"Это риск, который еще больше вызовет напряженность и увеличит поляризацию. Все институты должны работать вместе и сильно поддерживать страну на пути в Евросоюз. У Грузии есть потенциал быть успешной в этом процессе", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что у Грузии сильные государственные институты и активный гражданский сектор.

Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день - всего 83 мандата.