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Боррель: Тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию

Боррель: Тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию Запуск процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили усилит поляризацию, борьба с которой является одним из условий получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В регионе
8 сентября 2023 г. 13:49
Боррель: Тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию

Запуск процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили усилит поляризацию, борьба с которой является одним из условий получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместном брифинге с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" инициировала импичмент президента после того, как она вопреки отказу правительства отправилась в зарубежное турне. Отказ был обоснован тем, что Зурабишвили придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС.

"Это риск, который еще больше вызовет напряженность и увеличит поляризацию. Все институты должны работать вместе и сильно поддерживать страну на пути в Евросоюз. У Грузии есть потенциал быть успешной в этом процессе", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что у Грузии сильные государственные институты и активный гражданский сектор.

Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день - всего 83 мандата.

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Версия на азербайджанском языке Josep Borel: "Gürcüstan Prezidentinə qarşı impiçment prosedurunun başlanması ölkədə qütbləşməni artıracaq”

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