О нас

Боррель: Приверженность ЕС мирному урегулированию конфликта в Грузии сильна как никогда

Боррель: Приверженность ЕС мирному урегулированию конфликта в Грузии сильна как никогда Приверженность Европейского Союза мирному урегулированию конфликта в Грузии сильна как никогда.
В регионе
7 августа 2023 г. 16:44
Боррель: Приверженность ЕС мирному урегулированию конфликта в Грузии сильна как никогда

Приверженность Европейского Союза мирному урегулированию конфликта в Грузии сильна как никогда.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Джозефа Борреля по случаю 15-й годовщины конфликта между Россией и Грузией.

Он добавил, что ЕС осуждает продолжающееся военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии, что является "нарушением международного права и обязательств, взятых Россией по соглашению от 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского Союза.

"Европейский союз полностью вовлечен в усилия по урегулированию конфликта, в том числе в качестве сопредседателя Женевских международных дискуссий и усилий специального представителя ЕС. Мы призываем всех участников к конструктивному участию в обсуждениях для достижения полного выполнения соглашения от 12 августа 2008 года, состоящего из шести пунктов. Мы также подчеркиваем право беженцев и внутренне перемещенных лиц на добровольное, безопасное и достойное возвращение",- говорится в заявлении.

По словам Борреля, ЕС подтверждает свою приверженность продолжению усилий по стабилизации и урегулированию конфликтf в Грузии и вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности этой страны в пределах ее международно признанных границ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Borrell: EU’s commitment to peaceful resolution of conflict in Georgia 'as strong as ever'

Экслюзивные новости

Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi