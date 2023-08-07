Боррель: Приверженность ЕС мирному урегулированию конфликта в Грузии сильна как никогда

Приверженность Европейского Союза мирному урегулированию конфликта в Грузии сильна как никогда.

Приверженность Европейского Союза мирному урегулированию конфликта в Грузии сильна как никогда.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Джозефа Борреля по случаю 15-й годовщины конфликта между Россией и Грузией.

Он добавил, что ЕС осуждает продолжающееся военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии, что является "нарушением международного права и обязательств, взятых Россией по соглашению от 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского Союза.

"Европейский союз полностью вовлечен в усилия по урегулированию конфликта, в том числе в качестве сопредседателя Женевских международных дискуссий и усилий специального представителя ЕС. Мы призываем всех участников к конструктивному участию в обсуждениях для достижения полного выполнения соглашения от 12 августа 2008 года, состоящего из шести пунктов. Мы также подчеркиваем право беженцев и внутренне перемещенных лиц на добровольное, безопасное и достойное возвращение",- говорится в заявлении.

По словам Борреля, ЕС подтверждает свою приверженность продолжению усилий по стабилизации и урегулированию конфликтf в Грузии и вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности этой страны в пределах ее международно признанных границ.