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Боррель предложил создать силы быстрого реагирования ЕС до 2025 года

Боррель предложил создать силы быстрого реагирования ЕС до 2025 года Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предлагает создать до 2025 года европейские силы быстрого реагирования, передает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
10 ноября 2021 г. 17:48
Боррель предложил создать силы быстрого реагирования ЕС до 2025 года
Жозеп Боррель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предлагает создать до 2025 года европейские силы быстрого реагирования, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Европа находится в опасности, и европейцы не всегда осознают это", - заявил он во время встречи с представителями СМИ.

Боррель завершил работу над проектом так называемого Стратегического компаса - документа, который направлен на формирование в ЕС единой позиции по геополитическим угрозам, с которыми сталкивается сообщество, сообщила в среду газета El Pais.

По словам главы дипломатии Евросоюза, анализ угроз показывает, что ЕС вступает в третье десятилетие XXI века в окружении "гораздо более враждебного мира". Первым шагом должно стать создание сил быстрого реагирования в составе 5 тыс. военных. "Никто не хочет создать европейскую НАТО", - пояснил он.

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