Боррель: Позиция Ирана усложняет достижение соглашения по его ядерной программе

Нынешняя позиция Ирана по ряду вопросов усложняет возможность достижения соглашения по его ядерной программе.

Нынешняя позиция Ирана по ряду вопросов усложняет возможность достижения соглашения по его ядерной программе.

Как передает Report , Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью газете El País.

"Подавление внутренних движений, в частности женщин, применение смертной казни, поставки оружия России - хотя они и отрицают, что делают это, на этот счет имеется множество свидетельств - создали обстановку, в которой ядерное соглашение становится сложнее", - считает Боррель.

Дипломат добавил, что сейчас соглашение заморожено. "Я должен попытаться сохранить его", - уточнил он.