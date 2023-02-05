Боррель: Позиция Ирана усложняет достижение соглашения по его ядерной программе

Нынешняя позиция Ирана по ряду вопросов усложняет возможность достижения соглашения по его ядерной программе.
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"Подавление внутренних движений, в частности женщин, применение смертной казни, поставки оружия России - хотя они и отрицают, что делают это, на этот счет имеется множество свидетельств - создали обстановку, в которой ядерное соглашение становится сложнее", - считает Боррель.
Дипломат добавил, что сейчас соглашение заморожено. "Я должен попытаться сохранить его", - уточнил он.