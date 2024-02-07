Боррель опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Украине, опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Украине, опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве.

Как передает Report, он разместил его на своей странице в соцсети "X".

"Начинаю утро в убежище, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это повседневная реальность храброго украинского народа", - отметил он.

До прибытия в столицу Украины он призвал страны-члены ЕС отказаться от поставок своих вооружений в третьи страны ради обеспечения Киева техникой и боеприпасами. По мнению Борреля, эти державы могут какое-то время обойтись без соответствующих поставок, так как не ведут боевые действия.