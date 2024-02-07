О нас

Боррель опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве

Боррель опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Украине, опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве.
В регионе
7 февраля 2024 г. 12:24
Боррель опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Украине, опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве.

Как передает Report, он разместил его на своей странице в соцсети "X".

"Начинаю утро в убежище, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это повседневная реальность храброго украинского народа", - отметил он.

До прибытия в столицу Украины он призвал страны-члены ЕС отказаться от поставок своих вооружений в третьи страны ради обеспечения Киева техникой и боеприпасами. По мнению Борреля, эти державы могут какое-то время обойтись без соответствующих поставок, так как не ведут боевые действия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Borrell publishes photo from bomb shelter in Kyiv

Другие новости из категории

В Армении высокопоставленный сотрудник полиции подозревается в хищении 8 тыс. литров бензина
В Армении высокопоставленный сотрудник полиции подозревается в хищении 8 тыс. литров бензина
7 февраля 2024 г. 13:26
Российские СМИ рассказали о проходящих в Азербайджане президентских выборах
Российские СМИ рассказали о проходящих в Азербайджане президентских выборах
7 февраля 2024 г. 13:20
Число погибших из-за схода оползня в Грузии возросло до четырех человек
Число погибших из-за схода оползня в Грузии возросло до четырех человек
7 февраля 2024 г. 11:51
Токаев: Рост ВВП Казахстана в ближайшие несколько лет должен быть на уровне не менее 6%
Токаев: Рост ВВП Казахстана в ближайшие несколько лет должен быть на уровне не менее 6%
7 февраля 2024 г. 10:48
Для предотвращения оползней в Грузии появятся десятки гидрометеорологических станций
Для предотвращения оползней в Грузии появятся десятки гидрометеорологических станций
7 февраля 2024 г. 10:04
Офис Нацсобрания: Встреча спикеров Армении и Азербайджана в Швейцарии не исключена
Офис Нацсобрания: Встреча спикеров Армении и Азербайджана в Швейцарии не исключена
7 февраля 2024 г. 09:08
В Турции произошла цепная авария, пострадали 10 человек
В Турции произошла цепная авария, пострадали 10 человек
7 февраля 2024 г. 06:09
СМИ раскрыли детали новых санкций ЕС против России
СМИ раскрыли детали новых санкций ЕС против России
7 февраля 2024 г. 05:39
Украинский флаг поднят на левом берегу Херсонской области
ВидеоУкраинский флаг поднят на левом берегу Херсонской области
7 февраля 2024 г. 03:48
Скандально известный ведущий Fox News взял интервью у Путина
Скандально известный ведущий Fox News взял интервью у Путина
7 февраля 2024 г. 02:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi