Боррель и Токаев обсудили развитие экономических связей между Астаной и Брюсселем

Перспективы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей между Европейским союзом (ЕС) и Казахстаном обсудили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и президент Ка

Перспективы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей между Европейским союзом (ЕС) и Казахстаном обсудили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и президент Касым-Жомарт Токаев.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, обсуждения состоялись в рамках визита Борреля в Астану.

Токаев отметил, что визит верховного представителя Евросоюза в Казахстан очень важен с точки зрения укрепления взаимодействия с ЕС.

По его словам, соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве положило начало новому этапу углубления сотрудничества во всех областях.

"Мы приветствуем контакты на высоком уровне между Казахстаном и ЕС. В этой связи я хотел бы отметить визит президента Евросовета Шарля Мишеля, который был очень продуктивным, и мои переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Думаю, что мы достигли взаимопонимания по многим вопросам нашего сотрудничества. Также я хотел бы поприветствовать меморандум, который был подписан в Египте премьер-министром Казахстана и Урсулой фон дер Ляйен. Это очень конкретный шаг вперед в плане взаимного сотрудничества", - сказал Токаев.

В свою очередь, Боррель отметил позитивную динамику развития взаимоотношений между Астаной и Брюсселем.

"Мой визит пришелся на очень важный период, когда вы начали серьезный процесс реформ по преобразованию страны, чтобы сделать ее более открытой, более инклюзивной и более демократичной", - отметил верховный представитель ЕС.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Евросоюзом.