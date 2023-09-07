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Боррель: ЕС выделил Грузии 62 млн евро на укрепление обороноспособности

Боррель: ЕС выделил Грузии 62 млн евро на укрепление обороноспособности ЕС через Европейский фонд мира выделил Грузии 62 млн евро на укрепление обороноспособности.
В регионе
7 сентября 2023 г. 15:50
Боррель: ЕС выделил Грузии 62 млн евро на укрепление обороноспособности

ЕС через Европейский фонд мира выделил Грузии 62 млн евро на укрепление обороноспособности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в преддверии визита в Тбилиси в интервью грузинскому информационному порталу Civil.

"ЕС помогает Грузии укреплять ее силы обороны через Европейский фонд мира. Первая партия нелетального оборудования для Сил обороны Грузии прибыла в Грузию уже в апреле, и поставки продолжаются. Это оборудование будет иметь жизненно важное значение для быстрого реагирования на кризисные ситуации. На данный момент в рамках Европейского фонда мира для Грузии выделено в общей сложности 62 млн евро", - сказал он.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза прибудет в Тбилиси в четверг. В ходе двухдневного визита у него запланированы переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, главой МИД Ильей Дарчиашвили. Боррель также проведет встречи в грузинском парламенте. Цель визита - ознакомиться с ходом выполнения 12 рекомендаций для предоставления республике статуса кандидата в члены ЕС.

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Версия на английском языке Borrell: EU allocated 62M euros to Georgia to strengthen defense capability

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