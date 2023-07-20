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Боррель: ЕС придется нарастить ввоз зерна из Украины по суше

Боррель: ЕС придется нарастить ввоз зерна из Украины по суше Евросоюз после разрыва зерновой сделки будет вынужден нарастить ввоз зерна из Украины по суше, несмотря на призыв пяти сопредельных стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна на их рынки.
В регионе
20 июля 2023 г. 12:44
Боррель: ЕС придется нарастить ввоз зерна из Украины по суше
Жозеп Боррель

Евросоюз после разрыва зерновой сделки будет вынужден нарастить ввоз зерна из Украины по суше, несмотря на призыв пяти сопредельных стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна на их рынки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Помимо морского маршрута, у нас есть линии солидарности (созданные ЕК весной 2022 года речные и сухопутные маршруты для вывоза зерна из Украины в ЕС, которые позволяют нам экспортировать много зерна через порты Черного моря [, принадлежащие странам ЕС]. Это зерно поступает через границы стран-членов ЕС с Украиной. Этот поток должен увеличиться. Если морской маршрут закрыт, мы должны нарастить ввоз зерна, чтобы экспортировать его через наши порты. Нужны большие усилия соседей Украины, им придется сделать больше, открывая границы и упрощая транспортные перевозки", - сказал Боррель.

"Мы сделали уже много, но должны сделать еще больше", - добавил он.

19 июля эти пять стран согласовали общую декларацию о продлении после 15 сентября запрета на ввоз зерна из Украины с сохранением транзита.

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Версия на английском языке EU to have to increase grain imports from Ukraine by land – Borrel 
Версия на азербайджанском языке Borrel: “Avropa İttifaqı Ukraynadan taxıl idxalını quru yolla artırmalı olacaq”

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