О нас
Report Georgia
Аудио новости

Боррель: ЕС подготовил пакет санкций против России

Боррель: ЕС подготовил пакет санкций против России Пакет санкций Евросоюза против России готов, он будет представлен, если возникнет такая необходимость.
В регионе
17 февраля 2022 г. 17:45
Боррель: ЕС подготовил пакет санкций против России

Пакет санкций Евросоюза против России готов, он будет представлен, если возникнет такая необходимость.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед саммитом ЕС - Африка.

"Мы все еще верим в дипломатический процесс. И мы сосредоточим все наши усилия на дипломатической деятельности. С другой стороны, мы уже подготовили полный пакет санкций. <...> Это очень жесткий пакет", - отметил Боррель и добавил, что представит его, как только появится такая необходимость.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
17 февраля 2022 г. 11:59
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
17 февраля 2022 г. 00:00
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
16 февраля 2022 г. 19:08
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
16 февраля 2022 г. 17:27
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
15 февраля 2022 г. 19:58
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
15 февраля 2022 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi