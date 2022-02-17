Боррель: ЕС подготовил пакет санкций против России

Пакет санкций Евросоюза против России готов, он будет представлен, если возникнет такая необходимость.

Пакет санкций Евросоюза против России готов, он будет представлен, если возникнет такая необходимость.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед саммитом ЕС - Африка.

"Мы все еще верим в дипломатический процесс. И мы сосредоточим все наши усилия на дипломатической деятельности. С другой стороны, мы уже подготовили полный пакет санкций. <...> Это очень жесткий пакет", - отметил Боррель и добавил, что представит его, как только появится такая необходимость.