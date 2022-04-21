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Борис Джонсон: Зеленский занимает максималистскую позицию в вопросе Донбасса

Борис Джонсон: Зеленский занимает максималистскую позицию в вопросе Донбасса Мировые лидеры должны ответить на развитие событий в Украине, продолжая поставлять оружие Киеву.
В регионе
21 апреля 2022 г. 04:51
Борис Джонсон: Зеленский занимает максималистскую позицию в вопросе Донбасса
Борис Джонсон

Мировые лидеры должны ответить на развитие событий в Украине, продолжая поставлять оружие Киеву.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, такое мнение высказал в беседе с журналистами по дороге в Нью-Дели глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

"Лучшее, что могут сделать мировые лидеры - это ответить на последние события, продолжая вооружать Украину", - сказал Джонсон, слова которого приводит агентство.

Глава правительства также добавил, что сомневается в возможности успешного завершения переговоров между Москвой и Киевом. "Я не представляю, как украинцы могли бы сейчас легко сесть за стол переговоров и прийти к какому-либо соглашению. Как можно вести переговоры с крокодилом, у которого в пасти твоя нога? Именно в такой сложной ситуации и находится украинская сторона", - сказал он.

Джонсон также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский занимает "максималистскую позицию", так как хочет добиться освобождения от российских войск территории Донецкой и Луганской областей. "Точка зрения президента Украины, если я ее правильно понимаю, а мы много с ним говорим, заключается в том, что он бы хотел, чтобы российские силы были вынуждены покинуть свои позиции в Донецке и Луганске. Это достаточно максималистская позиция. По Крыму она у Зеленского не настолько максималистская", - отметил премьер-министр.

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson: "Zelenski Donbas məsələsində maksimalist mövqe tutur"

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