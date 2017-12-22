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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл в Россию с официальным визитом. Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Прибыл в Россию для важных переговоров с министром иностранных дел Лавровым. Вероятно, у нас много разногласий, но есть и много того, над чем мы должны работать вместе, включая Сирию, Иран и Северную Корею", - написал он.

Ранее Джонсон в интервью РИА Новости отметил, что речи о совместной работе между Москвой и Лондоном в обычном режиме быть не может, потому что есть серьезные препятствия в отношениях.

При этом он добавил, что есть сферы, в которых Россия и Великобритания сотрудничают, и сейчас настало время подумать об общих национальных интересах.