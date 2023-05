Боррель: Высокая явка на выборах в Турции показала приверженность турецкого народа демократическим институтам

Высокая явка на выборах, состоявшихся в Турции, показала приверженность турецкого народа демократическим институтам.

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter верховный представитель Евросоюза по международным отношениям и политике безопасности Жозеф Боррель.

Он сказал, что с нетерпением ждет результатов второго тура президентских выборов, который состоится 28 мая.

Напомним, что в Совместном заявлении Высокого представителя Жозефа Борреля и Комиссара по вопросам расширения Оливера Вархейи говорится, что ЕС приветствует проведение парламентских и президентских выборов, состоявшихся в Турции в воскресенье, 14 мая, и высокую явку избирателей как явный признак приверженности турецкого народа осуществлению своего демократического права голоса.

"Мы принимаем к сведению предварительные выводы и выводы Международной миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ и Совета Европы и призываем власти Турции устранить выявленные недостатки. ЕС придает первостепенное значение необходимости проведения прозрачных, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов на равных условиях. ЕС с нетерпением ждет, когда новый парламент приступит к своим функциям",- пишется в совместном заявлении.