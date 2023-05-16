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Боррель: Высокая явка на выборах в Турции показала приверженность турецкого народа демократическим институтам

Боррель: Высокая явка на выборах в Турции показала приверженность турецкого народа демократическим институтам Высокая явка на выборах, состоявшихся в Турции, показала приверженность турецкого народа демократическим институтам.
В регионе
16 мая 2023 г. 17:25
Боррель: Высокая явка на выборах в Турции показала приверженность турецкого народа демократическим институтам

Высокая явка на выборах, состоявшихся в Турции, показала приверженность турецкого народа демократическим институтам.

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter верховный представитель Евросоюза по международным отношениям и политике безопасности Жозеф Боррель.

Он сказал, что с нетерпением ждет результатов второго тура президентских выборов, который состоится 28 мая.

Напомним, что в Совместном заявлении Высокого представителя Жозефа Борреля и Комиссара по вопросам расширения Оливера Вархейи говорится, что ЕС приветствует проведение парламентских и президентских выборов, состоявшихся в Турции в воскресенье, 14 мая, и высокую явку избирателей как явный признак приверженности турецкого народа осуществлению своего демократического права голоса.

"Мы принимаем к сведению предварительные выводы и выводы Международной миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ и Совета Европы и призываем власти Турции устранить выявленные недостатки. ЕС придает первостепенное значение необходимости проведения прозрачных, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов на равных условиях. ЕС с нетерпением ждет, когда новый парламент приступит к своим функциям",- пишется в совместном заявлении.

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Версия на английском языке Borrel: High turnout in general elections in Türkiye showed Turkish people’s commitment to democratic institutions
Версия на азербайджанском языке Borel: “Seçkilərdə yüksək fəallıq türk xalqının demokratik təsisatlara bağlılığını göstərdi”

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