Бордюжа: Генсек ОДКБ не был избран в Ереване из-за отсутсвия Назарбаева

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Вопрос избрания нового генерального секретаря ОБКБ не обсуждался в Ереване, в связи с отсутствием на саммите президента Казахстана. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

По его словам, рассмотрение этого вопроса было перенесено из-за болезни президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Исходя из того, что необходимо этот вопрос решать с участием всех президентов, главы государств договорились встретиться в декабре, и уже тогда, когда будет полный набор членов Совета коллективной безопасности, примут окончательное решение", — заявил Бордюжа.

Напомним, в связи с простудой президент Казахстана отменил свою поездку в Ереван на заседание ОДКБ 13-14 октября. Ожидалось, что на этом заседании будет избран новый генсек ОДКБ, которым согласно ротации должен стать представитель Армении.

ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.