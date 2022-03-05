О нас
Аудио новости

Booking.com перестал работать в России и Беларуси

Booking.com перестал работать в России и Беларуси Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России.
В регионе
5 марта 2022 г. 00:21
Booking.com перестал работать в России и Беларуси

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, теперь нельзя забронировать любые объекты размещения внутри страны.

"Нет вариантов, соответствующих вашим критериям поиска. Попробуйте снова", - следует из оповещения при попытке выбрать объект размещения в России.

Аналогичное оповещение появляется при попытке найти отель в Беларуси. В целом поиск и бронирование отелей за рубежом в сервисе по-прежнему доступны.

Гендиректор американской компании Airbnb - оператора одноименного онлайн-сервиса по аренде жилья - Брайан Чески в пятницу заявил, что предприятие временно останавливает деятельность на территории РФ и Беларуси. При этом глава компании не уточнил причину данного решения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi