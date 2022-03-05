Booking.com перестал работать в России и Беларуси

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России.

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, теперь нельзя забронировать любые объекты размещения внутри страны.

"Нет вариантов, соответствующих вашим критериям поиска. Попробуйте снова", - следует из оповещения при попытке выбрать объект размещения в России.

Аналогичное оповещение появляется при попытке найти отель в Беларуси. В целом поиск и бронирование отелей за рубежом в сервисе по-прежнему доступны.

Гендиректор американской компании Airbnb - оператора одноименного онлайн-сервиса по аренде жилья - Брайан Чески в пятницу заявил, что предприятие временно останавливает деятельность на территории РФ и Беларуси. При этом глава компании не уточнил причину данного решения.