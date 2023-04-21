Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ "сбросил" боеприпас в небе над Белгородом

Вечером 20 апреля у бомбардировщика Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса.

Вечером 20 апреля у бомбардировщика Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса.

Как передает Report со ссылкой на "Инетрфакс", об этом сообщило министерство обороны России

Отмечается, что по факту проводится расследование.

"20 апреля 2023 г. около 22:15 по Москве (23:15 бакинское время - ред.) при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", - говорится в сообщении.

"В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование", - заявили в военном ведомстве.