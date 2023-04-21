Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ "сбросил" боеприпас в небе над Белгородом

Вечером 20 апреля у бомбардировщика Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса.
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Отмечается, что по факту проводится расследование.
"20 апреля 2023 г. около 22:15 по Москве (23:15 бакинское время - ред.) при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", - говорится в сообщении.
"В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование", - заявили в военном ведомстве.