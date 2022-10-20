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Большинство сотрудников посольства Казахстана в Киеве эвакуировано в Варшаву

Большинство сотрудников посольства Казахстана в Киеве эвакуировано в Варшаву Большую часть сотрудников посольства Казахстана в Украине перевели в Варшаву. Вопрос полной эвакуации посольства не стоит.
В регионе
20 октября 2022 г. 12:15
Большинство сотрудников посольства Казахстана в Киеве эвакуировано в Варшаву

Большую часть сотрудников посольства Казахстана в Украине перевели в Варшаву. Вопрос полной эвакуации посольства не стоит.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Естественно, в текущей ситуации в Украине мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву, оттуда посольство ведет свою деятельность", - заявил глава МИД.

Он отметил, что в Киеве остается консул, который ежедневно принимает граждан Казахстана, оставшихся на Украине. "Там у них много вопросов, также они обращаются за оказанием помощи по эвакуации. Поэтому говорить о полной эвакуации и каком-то временном закрытии посольства нет причин", - добавил Тлеуберди.

На территории Украины, по оценкам консульства, в настоящее время могут находиться около 200 граждан Казахстана. Тлеуберди сказал, что из-за продолжающихся военных действий многие казахстанцы покидают Украину самостоятельно, поэтому точное число граждан, оставшихся в Украине, определить трудно. По его словам, до начала боевых действий на учете посольства состояли 600-800 казахстанцев.

Отметим, что 10 октября Казахстан призвал своих граждан покинуть Украину.

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Версия на английском языке Most employees of Kazakh Embassy in Kyiv evacuated to Warsaw

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