Большинство граждан Грузии, находящихся за рубежом, живут в России

За рубежом официально зарегистрированы 27,3 тыс. граждан Грузии, из них большинство живут в Российской Федерации.
Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на данные грузинского Госкомстата.
Согласно информации, из официально зарегистрированных за рубежом граждан 23,3 тыс. — взрослые, 4 тыс. — несовершеннолетние.
Наибольшее число граждан Грузии зарегистрированы в России – 7 569 человек, следом идут Греция (4 048) и Украина (2 652).
По неофициальным данным, за рубежом проживает около миллиона граждан Грузии.