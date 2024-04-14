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Большинство граждан Грузии, находящихся за рубежом, живут в России

Большинство граждан Грузии, находящихся за рубежом, живут в России За рубежом официально зарегистрированы 27,3 тыс. граждан Грузии, из них большинство живут в Российской Федерации.
В регионе
14 апреля 2024 г. 14:30
Большинство граждан Грузии, находящихся за рубежом, живут в России

За рубежом официально зарегистрированы 27,3 тыс. граждан Грузии, из них большинство живут в Российской Федерации.

Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на данные грузинского Госкомстата.

Согласно информации, из официально зарегистрированных за рубежом граждан 23,3 тыс. — взрослые, 4 тыс. — несовершеннолетние.

Наибольшее число граждан Грузии зарегистрированы в России – 7 569 человек, следом идут Греция (4 048) и Украина (2 652).

По неофициальным данным, за рубежом проживает около миллиона граждан Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə olan Gürcüstan vətəndaşlarının əksəriyyəti Rusiyadadır

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