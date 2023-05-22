О нас

Большинство армян поддерживает Кылычдароглу

Большинство армян поддерживает Кылычдароглу Большинство армян в рамках второго тура президентских выборов в Турции поддерживает кандидата от Национального союза, председателя оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу.
В регионе
22 мая 2023 г. 23:22
Большинство армян поддерживает Кылычдароглу

Большинство армян в рамках второго тура президентских выборов в Турции поддерживает кандидата от Национального союза, председателя оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global со ссылкой на итоги опроса, проведенного в Армении.

Некоторые опрошенные утверждали, что Кылычдароглу занимает более прозападную позицию, нежели действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Однако, среди респондентов оказались и те, кто высказался объективно. Некоторые выразили надежду, что эти выборы станут началом на пути нормализации отношений между двумя государствами.

"Это вопрос, касающийся Турции, и любой выбор, сделанный 28 мая, будет нормальным для Армении", - сказала участница опроса.


Ermenistan’da halkın çoğunluğu Kılıçdaroğlu'na destek veriyor

Отметим, что согласно итогам подсчета голосов в первом туре на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.

Позднее в поддержку действующего главы государства высказался и бывший кандидат в президенты от политического блока Ata Синан Оган.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin əksəriyyəti Kılıçdaroğlunu dəstəkləyir - VİDEO

Экслюзивные новости

Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi