Большинство армян поддерживает Кылычдароглу

Большинство армян в рамках второго тура президентских выборов в Турции поддерживает кандидата от Национального союза, председателя оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу.
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Некоторые опрошенные утверждали, что Кылычдароглу занимает более прозападную позицию, нежели действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Однако, среди респондентов оказались и те, кто высказался объективно. Некоторые выразили надежду, что эти выборы станут началом на пути нормализации отношений между двумя государствами.
"Это вопрос, касающийся Турции, и любой выбор, сделанный 28 мая, будет нормальным для Армении", - сказала участница опроса.
Отметим, что согласно итогам подсчета голосов в первом туре на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.
Позднее в поддержку действующего главы государства высказался и бывший кандидат в президенты от политического блока Ata Синан Оган.