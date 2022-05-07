Больше всего сухого чая Грузия экспортирует в Азербайджан

Азербайджан является основным экспортным рынком для экспорта сухого чая из Грузии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
Так, ТОП-10 стран-импортеров грузинского чая выглядит следующим образом:
1. Азербайджан - 2,3 млн долларов США, 335 тонн;
2. Турция - 622 тысячи долларов, 196 тонн;
3. Монголия – 492 тысячи долларов, 899 тонн;
4. Беларусь - 198 тысяч долларов, 130 тонн;
5. Туркменистан - 190 тысяч долларов, 111 тонн;
6. Казахстан - 176 тысяч долларов, 441 тонна;
7. Украина - 159 тысяч долларов, 91 тонна;
8. Россия - 125 тысяч долларов, 160 тонн;
9. Узбекистан - 116 тысяч долларов, 15 тонн;
10. Эстония - 93 тысячи долларов, 1 тонна.
В прошлом году Грузия заработала 4,7 миллиона долларов США, экспортировав 2 439 тонн сухого чая. Официальная статистика показывает, что в 2021 году экспорт сократился на 8,2%, а продажи выросли на 2,7%.
Кроме того, небольшие партии сухого чая экспортируются в Чехию, Германию, Тайвань, Таджикистан, Канаду, Израиль, Францию, Армению, Молдову, Польшу, США и другие страны.