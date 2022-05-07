Больше всего сухого чая Грузия экспортирует в Азербайджан

Азербайджан является основным экспортным рынком для экспорта сухого чая из Грузии.

Азербайджан является основным экспортным рынком для экспорта сухого чая из Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Так, ТОП-10 стран-импортеров грузинского чая выглядит следующим образом:

1. Азербайджан - 2,3 млн долларов США, 335 тонн;

2. Турция - 622 тысячи долларов, 196 тонн;

3. Монголия – 492 тысячи долларов, 899 тонн;

4. Беларусь - 198 тысяч долларов, 130 тонн;

5. Туркменистан - 190 тысяч долларов, 111 тонн;

6. Казахстан - 176 тысяч долларов, 441 тонна;

7. Украина - 159 тысяч долларов, 91 тонна;

8. Россия - 125 тысяч долларов, 160 тонн;

9. Узбекистан - 116 тысяч долларов, 15 тонн;

10. Эстония - 93 тысячи долларов, 1 тонна.

В прошлом году Грузия заработала 4,7 миллиона долларов США, экспортировав 2 439 тонн сухого чая. Официальная статистика показывает, что в 2021 году экспорт сократился на 8,2%, а продажи выросли на 2,7%.

Кроме того, небольшие партии сухого чая экспортируются в Чехию, Германию, Тайвань, Таджикистан, Канаду, Израиль, Францию, Армению, Молдову, Польшу, США и другие страны.