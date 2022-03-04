Большая колонна российских войск остановилась под Киевом

Большая колонна российских войск остановилась возле украинской столицы Киева.

Большая колонна российских войск остановилась возле украинской столицы Киева.

Как передает Report со ссылкой на ZN.UA, по данным Пентагона, в 25 километрах от Киева стоит огромная колонна российских войск.

Отмечается, что на данный момент колонна не движется в сторону Киева. Речь якобы идет о колонне протяженностью в несколько десятков километров. Она была замедлена украинскими атаками и взрывом одного из мостов.

Также российские войска находятся под Черниговом и Харьковом на севере страны, но продолжают наступление на юге. При этом Мариуполь остается под контролем Украины, а признаки готовящейся атаки на Одессу пока не наблюдаются.