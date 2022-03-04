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Большая колонна российских войск остановилась под Киевом

Большая колонна российских войск остановилась под Киевом Большая колонна российских войск остановилась возле украинской столицы Киева.
В регионе
4 марта 2022 г. 23:39
Большая колонна российских войск остановилась под Киевом

Большая колонна российских войск остановилась возле украинской столицы Киева.

Как передает Report со ссылкой на ZN.UA, по данным Пентагона, в 25 километрах от Киева стоит огромная колонна российских войск.

Отмечается, что на данный момент колонна не движется в сторону Киева. Речь якобы идет о колонне протяженностью в несколько десятков километров. Она была замедлена украинскими атаками и взрывом одного из мостов.

Также российские войска находятся под Черниговом и Харьковом на севере страны, но продолжают наступление на юге. При этом Мариуполь остается под контролем Украины, а признаки готовящейся атаки на Одессу пока не наблюдаются.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya qoşunlarının böyük karvanı Kiyev yaxınlığında dayanıb

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