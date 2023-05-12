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Болгария запретила въезд туристам с неоткрытой шенгенской визой

Болгария запретила въезд туристам с неоткрытой шенгенской визой Совет министров Болгарии запретил въезд в страну владельцам неоткрытой двукратной или многократной шенгенской визы.
В регионе
12 мая 2023 г. 13:30
Болгария запретила въезд туристам с неоткрытой шенгенской визой

Совет министров Болгарии запретил въезд в страну владельцам неоткрытой двукратной или многократной шенгенской визы.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Посетить республику смогут только обладатели двукратного или многократного "шенгена" при условии его предварительного использования в другой стране соглашения. Решение вступило в силу 21 апреля.

Посольство Болгарии в Лондоне уточнило, что при соблюдении условий въезда в республику обладатели шенгенских виз имеют право находиться в Болгарии в течение срока действия их документа и разрешенной продолжительности пребывания. Но срок их визита не должен превышать 90 дней в течение 180 дней со дня первого въезда.

Виза, выданная Кипром и Румынией, не входящих в Шенгенское соглашение, должна быть предварительно использована хотя бы один раз в выдавшей ее стране.

Болгария не входит в Шенгенскую зону, но разрешает въезд по этому типу виз.

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Версия на английском языке Bulgaria restricts entry of foreigners with Schengen visas

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