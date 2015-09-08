​Болгария запретила пролет самолетов России с помощью для Сирии

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Болгарии официально заявило о запрете на пролет в воздушном пространстве страны самолетов России с гуманитарной помощью для Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuetrs со ссылкой на заявление МИД страны.

Ранее греческая газета "Катимерини" сообщала, что Болгария запретила полеты в своем воздушном пространстве российским самолетам с гуманитарной помощью для Сирии, из-за чего два российских самолета доставят помощь через Иран, и вопрос об использовании греческого воздушного пространства снимается.