Болгария восстановила работу посольства в Киеве

Посольство Болгарии в Киеве 12 сентября восстановило свою работу.

Посольство Болгарии в Киеве 12 сентября восстановило свою работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте болгарского внешнеполитического ведомства.

"Восстановление работы посольства в Киеве с 12 сентября - очередной знак сильной болгарской поддержки Украины. Наша страна, которая продолжает оказывать всяческое содействие Украине, в том числе ее гражданам, убежавшим от войны, <...> поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, в том числе в территориальных водах", - говорится в сообщении.

Болгарское посольство на данном этапе будет работать в ограниченном составе, его возглавляет временный управляющий. Консульская служба также будет работать в ограниченном составе, предоставляя ограниченный объем услуг, а полноценную работу сможет начать после полного восстановления коммуникационных каналов с Болгарией.