​Болгария сдала Турции желающего получить убежище члена FETО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Болгария отказала члену террористической организации FETО Абдуллаху Беюк в предоставлении убежища.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Anadolu заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Правительство Болгарии вынесло решение о его сдаче турецкой стороне. Сейчас мы везем Абдуллаха Беюк в Турцию", - подчеркнул М.Чавушоглу.

Напомним, что Абдуллах Беюк родился в 1948 году в селе Тузлагезю региона Зара турецкой провинции Сивас. Начальное образование он получил в селе, затем продолжил учебу в Сивасе и Эрзуруме. В 1974 году окончил Высший исламский институт в Конье и стал в этом городе заместителем муфтия и проповедником. В 1980 году А.Беюк был арестован военнослужащими, а после освобождения (1982-2002 гг.) проработал на различных должностях.