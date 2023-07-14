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Болгария передала Украине 100 единиц бронетехники

Болгария передала Украине 100 единиц бронетехники Болгария, объявившая о планах увеличить военную помощь Украине, отправила крупный разовый пакет военной помощи, в который вошли 100 единиц бронетехники (в основном БТР). Это первое официальное решение Софии помочь Киеву тяжелой техникой.
В регионе
14 июля 2023 г. 12:56
Болгария передала Украине 100 единиц бронетехники

Болгария, объявившая о планах увеличить военную помощь Украине, отправила крупный разовый пакет военной помощи, в который вошли 100 единиц бронетехники (в основном БТР). Это первое официальное решение Софии помочь Киеву тяжелой техникой.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на портал EurActiv.

"Это бронированная военная техника, купленная во время процесса Возрождения (политика принудительной ассимиляции болгарских, которую практиковало социалистическое болгарское правительство в 1980-х годах) и никогда не использовавшаяся. Ее хранение и техническое обслуживание приводит к тратам. Украинцы позаботятся о том, чтобы эта техника им пригодилась", – сказал депутат Ивайло Мирчев из правящей коалиции.

После предоставления бронетехники Украине Болгария надеется заменить ее техникой из США. Ранее болгарская армия объявила о заказе современной западной бронетехники для пехоты почти на 1 млрд долларов, но процедура еще не завершена.

Отмечается, что Болгария - одна из немногих стран-членов НАТО, у которых есть большое количество советского вооружения и техники, которые используются украинской армией, а также боеприпасов к ним. В течение полномасштабной войны Болгария официально не заявляла о передаче военной помощи Украине, однако было известно, что София секретно передавала боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan ilk dəfə Ukraynaya hərbi texnika göndərib
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