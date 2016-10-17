 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Болгария передала Турции семь подозреваемых в связях с организацией Гюлена

    Все задержанные были переданы турецкой стороне на контрольно-пропускном пункте Капитан-Авдеево

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Болгарские власти задержали и передали Турции семь человек, подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство БГНЕС.

    Задержанные были обнаружены в грузовике, который направлялся в Румынию.

    Среди задержанных числятся три комиссара полиции, которые были уволены из рядов правоохранительных органов, университетский преподаватель, журналист газеты Zaman, владелец магазина и школьный учитель. После попытки переворота все эти лица разыскивалась турецкими властями.

    Все задержанные были переданы турецкой стороне на контрольно-пропускном пункте "Капитан-Авдеево" в Хасковской области на границе двух стран.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi