Более тысячи российских военных в Армении подняты по тревоге в рамках учений

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Военнослужащие подразделений российской военной базы, дислоцированной в Армении, подняты по тревоге с последующей передислокацией на высокогорный полигон Алагяз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"За неделю учений военнослужащие на полигоне Алагяз выполнят зачетные упражнения по вождению в условиях горно-скалистой высокогорной местности, боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий", - сказал Астафьев.

В двусторонних тактических учениях в Закавказье принимают участие более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.