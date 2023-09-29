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Более тысячи фур и легковушек скопились на границе Беларуси с ЕС

Более тысячи фур и легковушек скопились на границе Беларуси с ЕС Въезда из Беларуси в сопредельные страны Европейского союза ожидает более 600 легковых автомобилей и свыше 430 большегрузов.
В регионе
29 сентября 2023 г. 09:17
Более тысячи фур и легковушек скопились на границе Беларуси с ЕС

Въезда из Беларуси в сопредельные страны Европейского союза ожидает более 600 легковых автомобилей и свыше 430 большегрузов.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, это следует из данных Госпогранкомитета республики.

По данным на утро пятницы, очереди из легковушек скопились на всех направлениях, но больше всего машин в настоящее время на границе Беларуси с Литвой. В частности, по 90 автомобилей стоит в очереди в погранпунктах "Каменный Лог" и "Котловка", более 80 - в "Беняконях" и 60 машин - в ПП "Привалке".

В пункте пропуска "Брест" на границе Беларуси с Польшей также образовалась большая очередь, там сейчас находится более 230 легковых автомобилей.

На латвийском направлении также очередь из 50 машин.

Что касается большегрузов, то на границе Беларуси с Латвией и Литвой также образовались очереди. Большее количество фур находятся в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе - 140, в погранпункте "Бенякони" - свыше 120.

На границе Беларуси с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" в настоящее время более 80 фур ожидают возможности выехать из Беларуси на территорию ЕС.

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