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Более трети опрошенных россиян не представляют, каким будет будущее РФ

Более трети опрошенных россиян не представляют, каким будет будущее РФ Почти 40% россиян не имеют представления о том, каким будет будущее РФ.
В регионе
8 июня 2024 г. 23:29
Более трети опрошенных россиян не представляют, каким будет будущее РФ

Почти 40% россиян не имеют представления о том, каким будет будущее РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты исследования, которое представил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Владимир Табак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Согласно результатам исследования, большинство россиян (51%) полностью или частично представляют образ будущего России. При этом 39% опрошенных не имеют представления о том, каким будет будущее России.

"32% россиян считают, что технологии будущего будут доступны всем, а 63% опасаются, что они будут дорогими, а некоторые страны будут ими обделены", - рассказал Федоров.

Кроме того, у россиян есть страх, что роботы лишат их рабочих мест. Также граждане РФ боятся атрофии мыслительных процессов, уничтожения природы, бесконтрольных действий машин или их восстания.

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