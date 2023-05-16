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Более половины респондентов не одобряет деятельность Пашиняна и властей Армении

Более половины респондентов не одобряет деятельность Пашиняна и властей Армении Более половины участников проведенного в Армении опроса GALLUP International Association не одобряет деятельность властей страны.
В регионе
16 мая 2023 г. 15:30
Более половины респондентов не одобряет деятельность Пашиняна и властей Армении
Никол Пашинян

Более половины участников проведенного в Армении опроса GALLUP International Association не одобряет деятельность властей страны.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", результаты опроса представил руководитель армянского представительства организации Арам Навасардян.

По данным опроса, 38,7% респондентов совершенно не одобряют деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна, полностью одобряют - 13,9%. Еще 24,1% - скорее одобряют, а 12,3% - скорее не одобряют.

В отношении деятельности правительства полное одобрение выразили 10,8% опрошенных, о полном неодобрении заявили 42,9%. При этом 21,9% респондентов скорее одобряют деятельность исполнительного органа, а 11,8% - скорее не одобряют.

Самая большая разница в этом показателе у деятельности Национального Собрания: количество людей, совершенно не одобряющих его работу, в 10 раз превышает число тех, кто его поддерживает (50,9% против 5,9%).

Негативную оценку получил также президент страны Ваагн Хачатурян: его деятельность не одобряют 42,4%, одобряют - 8,5% опрошенных.

Опрос был проведен по всей Армении 26-30 апреля посредством телефонных звонков, в исследовании приняли участие 1 100 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda respondentlərin 38,7 faizi Paşinyanın fəaliyyətini bəyənmir

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