Более двух десятков рейсов задерживаются в аэропорту Астаны

Пассажиры девяти рейсов различных авиакомпаний ожидают вылета в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева. Несмотря на неблагоприятные погодные условия воздушная гавань работает в штатном режиме.

Пассажиры девяти рейсов различных авиакомпаний ожидают вылета в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева. Несмотря на неблагоприятные погодные условия воздушная гавань работает в штатном режиме.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сообщается, что 11 января в Астане задерживаются 23 рейса – 9 на вылет и 14 на прилет.

"Актуальную информацию пассажирам необходимо узнавать в call-центрах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта вылета и прилета", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы.

Также в столичном аэропорту сообщили, что на территории, в том числе и на взлетно-посадочной полосе, не прекращаясь ведутся работы по очистке снега.