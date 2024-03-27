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Более 90 человек эвакуировали на западе и севере Казахстана из-за угрозы паводка

Более 90 человек эвакуировали на западе и севере Казахстана из-за угрозы паводка В Актюбинской и Костанайской областях Казахстана из-за паводков пришлось эвакуировать 94 человека.
В регионе
27 марта 2024 г. 17:09
Более 90 человек эвакуировали на западе и севере Казахстана из-за угрозы паводка

В Актюбинской и Костанайской областях Казахстана из-за паводков пришлось эвакуировать 94 человека.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Из подтопленных жилых домов заблаговременно эвакуированы 94 человека, в том числе 83 человека в Актюбинской области и 11 в Костанайской области, которые размещены у родственников и в близлежащих безопасных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, в аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства МЧС, МВД, местных акиматов в количестве 2500 человек личного состава, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств.

Отмечается, что противопаводковые мероприятия проводятся в Абайской, Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

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Версия на английском языке Over 90 people evacuated in west and north of Kazakhstan due to threat of flooding

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