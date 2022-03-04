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Более 9 тыс. российских военных погибли в Украине с начала военных операций

Более 9 тыс. российских военных погибли в Украине с начала военных операций Генштаб ВС Украины обнародовал общие боевые потери российских войск.
В регионе
4 марта 2022 г. 11:20
Более 9 тыс. российских военных погибли в Украине с начала военных операций

Генштаб ВС Украины обнародовал общие боевые потери российских войск.

Как передает Report, на странице в Facebook приведены данные с 24.02 по 04.03:

Российская сторона потеряла 9 166 человек, танков - 251 единица, боевых бронированных машин ‒ 939 единиц, артиллерийских систем - 105 единиц, РСЗО - 50 единиц, средства ПВО - 18 единиц, самолетов-33 единиц (уточняется), вертолетов - 37 единиц, автомобильной техники - 404 единицы, легкие скоростные катера - 2 единицы, цистерн с ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: “Zərərsizləşdirilən Rusiya hərbçilərinin sayı 9 166-ya çatıb”

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