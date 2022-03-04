Более 9 тыс. российских военных погибли в Украине с начала военных операций

Более 9 тыс. российских военных погибли в Украине с начала военных операций

Генштаб ВС Украины обнародовал общие боевые потери российских войск.

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