Более 9 тыс. российских военных погибли в Украине с начала военных операций

Генштаб ВС Украины обнародовал общие боевые потери российских войск.
Как передает Report, на странице в Facebook приведены данные с 24.02 по 04.03:
Российская сторона потеряла 9 166 человек, танков - 251 единица, боевых бронированных машин ‒ 939 единиц, артиллерийских систем - 105 единиц, РСЗО - 50 единиц, средства ПВО - 18 единиц, самолетов-33 единиц (уточняется), вертолетов - 37 единиц, автомобильной техники - 404 единицы, легкие скоростные катера - 2 единицы, цистерн с ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.