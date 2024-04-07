Более 860 тысяч граждан Грузии не имеют документов, удостоверяющих личность

Число граждан Грузии, которые по состоянию на 18 марта 2024 года не имеют ни паспорта гражданина Грузии, ни электронного удостоверения личности, ни неэлектронного удостоверения личности, в общей сложности составляет 860 918 человек. Из них 691 387 несовершеннолетних и 169 531 взрослых.
Как передает Report, об этом сообщает InterPress.ge со ссылкой на Агентство развития госуслуг.
Так, число граждан Грузии с действующими электронными удостоверениями личности составляет 3 138 447 человек. Количество граждан, имеющих грузинский паспорт, но не имеющих других действительных документов, удостоверяющих личность, составляет 402 347 человек.
Кроме того, с 26 декабря 2019 года по 18 марта 2024 года гражданам Грузии (в основном по причинам, связанным с религиозными убеждениями) выдано 3 238 неэлектронных удостоверений личности.
Гражданин Грузии обязан получить удостоверение личности в течение 6 месяцев после достижения 14-летнего возраста. При желании законного представителя возможно изготовление электронного удостоверения личности гражданина Грузии даже для лиц до 14 лет.