Более 820 тыс. зданий нельзя использовать после землетрясений в Турции

Более 820 тысяч зданий выведены из эксплуатации после землетрясений 6 февраля на юго-востоке страны.

Более 820 тысяч зданий выведены из эксплуатации после землетрясений 6 февраля на юго-востоке страны.

Как передает Report, об этом заявил министр градостроительства Турции Мурат Курум.

По его словам, по итогам завершения оценки ущерба в 5 из 11 провинциях было выявлено, что из 1 млн. 706 тыс. зданий были разрушены, находятся на грани разрушения или в средней степени разрушенности 821 тыс. 302 здания.

Ранее министр градостроительства Турции сообщил, что число жертв разрушительных землетрясений в Турции выросло до 48 тысяч человек.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, подземные толчки привели к разрушениям и в соседних странах, в том числе в Сирии.