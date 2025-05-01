Более 80 мертвых тюленей обнаружены на берегу Каспия в Казахстане

В Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана обнаружены 88 мертвых тюленей, выброшенных на побережье Каспия.

В Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана обнаружены 88 мертвых тюленей, выброшенных на побережье Каспия.

Как передает Report, об этом сегодня сообщает Комитет рыбного хозяйства Минсельхоза страны.

По его информации, туши тюленей обнаружены 29 апреля в ходе мониторинга побережья сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции. Факт гибели животных, включенных в Красную книгу, зарегистрирован отделом полиции Тюбкараганского района в едином реестре досудебных расследований.

"По данным Казгидромета, за прошедший период в акватории региона преобладали западные ветра, которыми были принесены к берегу туши мертвых тюленей. По информации Института гидробиологии и экологии, туши животных находятся в крайней стадии разложения", - говорится в сообщении комитета.

Следовательно, причины гибели тюленей установить затруднительно в связи со значительным временем, прошедшим с момента предполагаемой смерти животных (2-3 недели).

Туши собраны и утилизированы на полигоне Тюбкараганского района с соблюдением санитарных норм. Мониторинг береговой полосы Каспийского моря продолжается.