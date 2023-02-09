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Более 7600 россиян обратились к проекту "Хочу жить", чтобы сдаться в плен

Более 7600 россиян обратились к проекту "Хочу жить", чтобы сдаться в плен Более 7 600 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.
В регионе
9 февраля 2023 г. 07:29
Более 7600 россиян обратились к проекту Хочу жить, чтобы сдаться в плен

Более 7 600 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко.

По ее словам, на фоне значительных потерь в России прошла очередная мобилизационная кампания, некоторые военные РФ и Беларуси стали более активно интересоваться возможностью сдаться в плен. Так, за январь сайт проекта посетили 5,6 млн пользователей, из которых 4,7 млн - из России. Пока они оставили более 7 600 заявок на сдачу в плен.

"Пока российская пропаганда не извратила факты, хочу заверить, что содержание военнопленных, добровольно сдавшихся в рамках проекта, происходит в соответствии с положениями Женевских конвенций. По собственному желанию они могут потом вернуться домой в результате обмена или попросить убежища", - сообщила Костенко.

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Версия на английском языке Over 7,600 Russians apply to 'I want to live' project to surrender
Версия на азербайджанском языке 7 600-dən çox rusiyalı təslim olmaq üçün “Yaşamaq istəyirəm” layihəsinə müraciət edib

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