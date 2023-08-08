Более 74 тыс. человек остались без света из-за непогоды в шести регионах России

Отключение электроэнергии произошло в 1,7 тыс. населенных пунктов шести регионов России в связи с непогодой.

Отключение электроэнергии произошло в 1,7 тыс. населенных пунктов шести регионов России в связи с непогодой.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В Брянской, Курской, Белгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областях в результате обрыва проводов упавшими от сильного ветра деревьями без света остались 1,7 тыс. населенных пунктов, в которых проживают более 74 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Электроснабжение восстановили в Тверской и Брянской областях, в остальных продолжаются аварийные работы.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области от упавших деревьев получили травмы трое детей. Их госпитализировали.