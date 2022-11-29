Более 700 заключенных освободили в Иране после победы сборной над командой Уэльса

Власти Ирана освободили 715 заключенных из тюрем после победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре над командой Уэльса. Данное решение принято по распоряжению главы судебной власти Исламской Республики Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи.

Власти Ирана освободили 715 заключенных из тюрем после победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре над командой Уэльса. Данное решение принято по распоряжению главы судебной власти Исламской Республики Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Fars.

Глава судебной власти Ирана высоко оценил победу иранских футболистов, отметив их "ревностное отношение к делу на чемпионате мира, которое подарило народу исламского Ирана радость и счастье, став проявлением национального единства, духа коллективизма".

Отметим, что сборная Ирана 25 ноября выиграла у команды Уэльса со счетом 2:0 после поражения в первом туре от англичан 2:6. Это третья победа иранцев за всю историю участия в матчах чемпионата мира. Иранцы ни разу не выходили в плей-офф чемпионата мира, но теперь у них для этого хорошие шансы.