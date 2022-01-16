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Более 70 участникам массовых беспорядков в Алматы смягчили наказание

Более 70 участникам массовых беспорядков в Алматы смягчили наказание Для более 70 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Алма-Ате, смягчены административные взыскания.
В регионе
16 января 2022 г. 21:34
Более 70 участникам массовых беспорядков в Алматы смягчили наказание

Для более 70 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Алма-Ате, смягчены административные взыскания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил прокурор города Берик Жуйриктаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральной прокуратуре республики смягчать наказание для граждан, задержанных в ходе массовых беспорядков и после введения в республике режима чрезвычайного положения, при отсутствии отягчающих обстоятельств.

"Прокуроры принимают меры по исполнению поручений президента в части смягчения наказания для тех, у кого нет отягчающих обстоятельств. Подход здесь индивидуальный к каждому нарушителю. Оценивается характер и степень тяжести совершенного правонарушения. С учетом всех этих обстоятельств прокуратурой города смягчены административные взыскания 71 лицу, из изоляторов временного содержания нами освобождено 91 лицо", - сказал он, выступая с заявлением, которое транслировалось в телеэфире

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Версия на азербайджанском языке Almatıdakı iğtişaşların 70-dən çox iştirakçısının cəzası azaldılıb

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