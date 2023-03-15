Более 70 самолетов авиакомпаний РФ остались за рубежом после введения санкций

Свыше 70 самолетов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций.

Свыше 70 самолетов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе доклада на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

"Многие авиакомпании, к сожалению, [после введения различных санкций Запада] пошли на то, чтобы самолеты сдавать. В итоге мы потеряли 75 самолетов, из которых примерно четверть - это самолеты, которые были на чеках за рубежом и которые были под погрузкой, но они остались [за рубежом]. Вот 75 машин мы потеряли", - сказал он.

По словам министра, сейчас в России используются 1 297 самолетов, из них 1 167 - пассажирские. Российские авиакомпании продолжают выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, на эти цели правительство выделило более 300 млрд рублей.

"Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей, мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 млрд рублей. "Аэрофлот" уже использовал [средства] на выкуп 10 самолетов дальнемагистральных", - сказал Савельев.

В конце прошлого года "Аэрофлот" сообщал, что выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании. В мае прошлого года "Аэрофлот" выкупил 8 широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 у зарубежных лизингодателей. При этом ранее Савельев заявлял, что "проводится планомерная работа по выкупу воздушных судов у иностранных лизингодателей" и что объемы запрашиваемых субсидий планируется снижать пропорционально количеству выкупаемых самолетов".