Более 7 тыс. казахстанцев проголосовали на выборах президента за пределами страны

Свыше 7 тыс. граждан Казахстана, находящихся за рубежом, проголосовали в воскресенье на выборах президента республики.

Свыше 7 тыс. граждан Казахстана, находящихся за рубежом, проголосовали в воскресенье на выборах президента республики.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"При загранучреждениях Казахстана в 53 иностранных государствах образованы 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством зарегистрированных избирателей 12 841 человек. По состоянию на 19:00 (17:00 - бакинское время) за рубежом уже завершили работу 10 участковых избирательных комиссий и проголосовали порядка 7 400 граждан Казахстана, что составляет 57,5% от зарегистрированных избирателей", - рассказал Василенко, отметив, что голосование в ряде стран еще продолжается.

В Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.