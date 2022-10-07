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Более 60 тыс. россиян открыли счета в банках Грузии с конца февраля

Более 60 тыс. россиян открыли счета в банках Грузии с конца февраля Более 60 тыс. российских граждан открыли счета в коммерческих банках Грузии с конца февраля 2022 года по 31 августа.
В регионе
7 октября 2022 г. 05:19
Более 60 тыс. россиян открыли счета в банках Грузии с конца февраля

Более 60 тыс. российских граждан открыли счета в коммерческих банках Грузии с конца февраля 2022 года по 31 августа.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте грузинской неправительственной организации IDFI (Институт развития свободы информации).

На счетах россиян в Грузии к концу лета оказалось в общей сложности 1,88 млрд лари (более 670 млн долларов). До начала конфликта в Украине эта сумма была на 1,2 млрд лари меньше. Таким образом, рост вложений к началу осени составил 170%.

При этом россияне предпочитают держать денежные средства в грузинских банках в американской валюте. На долю долларовых счетов пришлось 72% от суммарного числа открытых вкладов. Для сравнения, на рублевые счета — только 0,06%. Большая часть средств хранятся во вкладах до востребования (53%), 26% — в срочных, 21% лежит на текущих счетах.

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