Более 60% опрошенных украинцев выступили за переговоры с РФ о прекращении огня

Почти две трети украинцев выступают за начало переговоров с Россией для прекращения боевых действий.

Почти две трети украинцев выступают за начало переговоров с Россией для прекращения боевых действий.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на данные опроса, проведенного аналитическим центром "Социальный мониторинг".

Результаты показывают, что полностью согласны с необходимостью начать переговоры 34% участников исследования, скорее согласны - 30%. Таким образом, общая доля тех, кто выступает за контакты с Россией для прекращения боевых действий, составляет 64%. Категорически не согласны с таким мнением 19% респондентов, скорее не согласны - 13%, еще 4% затруднились ответить.

При этом 56% опрошенных не согласны с тем, что Украина должна добиваться выхода на границы 1991 года, если для этого участвовать в боевых действиях придется им самим или их родственникам и друзьям, говорится в сообщении.

Опрос проводился с 15 по 21 ноября 2024 года, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек. Статистическая погрешность составляет 1,8-2,9%.