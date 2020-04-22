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Более 500 граждан Азербайджана вернулись на родину из России

​Более 500 граждан Азербайджана вернулись на родину из России

Территорию России через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе Дагестана покинули свыше 500 граждан Азербайджана, для них был организован специальный коридор на российско-азербайджанской границе. 

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Магарамкентского района.

"На российско-азербайджанской границе по договоренности между обеими сторонами в ночь на 20 апреля был организован специальный коридор, по которому к себе на родину смогли вернуться 548 граждан Азербайджана. Это были все те, кто из-за ситуации с коронавирусом не смогли своевременно покинуть территорию РФ и были размещены на территории нашего района. На данный момент граница закрыта, никого не пускают и не выпускают", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, граждане Азербайджана из разных регионов России стали прибывать в приграничный Магарамкентский район к международному пункту пропуска "Яраг-Казмаляр" с начала апреля.

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