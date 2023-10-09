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В Армении более 50 тысяч граждан подписаны на ТГ-каналы, продающие наркотики

В Армении более 50 тысяч граждан подписаны на ТГ-каналы, продающие наркотики В Армении более 50 тыс. граждан подписаны на Телеграм-каналы, занимающиеся незаконной торговлей наркотиками.
В регионе
9 октября 2023 г. 21:09
В Армении более 50 тысяч граждан подписаны на ТГ-каналы, продающие наркотики

В Армении более 50 тыс. граждан подписаны на Телеграм-каналы, занимающиеся незаконной торговлей наркотиками.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал председатель СК Аргишти Кярамян на заседании коллегии СК.

По его словам, в 2022-2023 гг. было расследовано 4 029 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков, обвинения предъявлены 1 063 лицам, из них 287 были арестованы.

Общий размер финансовых средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, превысил 3 млрд драмов ($7,5 млн).

В рамках расследования выявлены 49 интернет-площадок для торговли наркотиками.

Следователи за отчетный период обнаружили 6 помещений с лабораторным оборудованием, где изготавливали запрещенные вещества.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda 50 mindən çox şəxs narkotik satan teleqram kanallarına abunədir

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