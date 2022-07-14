Более 40 стран поддержали Украину в Международном суде ООН

Более 40 стран мира, в том числе Германия, Франция, Италия, США, Великобритания, Япония, Австралия, а также власти ЕС выразили поддержку Украине, обратившейся в Международный Суд ООН с иском против России.

Более 40 стран мира, в том числе Германия, Франция, Италия, США, Великобритания, Япония, Австралия, а также власти ЕС выразили поддержку Украине, обратившейся в Международный Суд ООН с иском против России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление, которое опубликовал сайт Еврокомиссии.

Страны заявили о поддержке иска Украины, инициировавшего разбирательство в Международном Суде ООН в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Отмечается, что посредством этого иска Украина хочет добиться постановления о том, что Россия не имеет права на основании не подтвержденных фактами утверждений о наличии геноцида предпринимать военные действия в Украине

Страны, подписавшие совместное заявление в поддержку Киева, подчеркивают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, как того требует постановление суда от 16 марта 2022 года.