Более 40 раненых при теракте в Стамбуле находятся в реанимации

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сорок один раненый при теракте в аэропорту Стамбула находится в отделениях реанимации в городских больницах.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг.

"В больницах остаются 128 человек из примерно 250 пострадавших при теракте. 41 человек из них проходит лечение в реанимации, состояние некоторых из них представляет угрозу для жизни", - сказал Акдаг журналистам.

Он добавил, что среди раненых при теракте есть граждане Турции, Саудовской Аравии, Афганистана, Узбекистана, Пакистана, Украины и Швейцарии.