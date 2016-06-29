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    Более 40 раненых при теракте в Стамбуле находятся в реанимации

    Министр здравоохранения Турции: Состояние некоторых из них представляет угрозу для жизни

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сорок один раненый при теракте в аэропорту Стамбула находится в отделениях реанимации в городских больницах.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг.

    "В больницах остаются 128 человек из примерно 250 пострадавших при теракте. 41 человек из них проходит лечение в реанимации, состояние некоторых из них представляет угрозу для жизни", - сказал Акдаг журналистам.

    Он добавил, что среди раненых при теракте есть граждане Турции, Саудовской Аравии, Афганистана, Узбекистана, Пакистана, Украины и Швейцарии.

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