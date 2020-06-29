Более 40 млн россиян проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

За 4 дня более 40 млн граждан России проголосовало по поправкам в Конституцию. Общая явка на голосование составила 37,2%. Как передает российское бюро Report об этом заявила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции отметил, что 40 миллионов - это огромное число. По его словам, эти результаты являются свидетельством того, что предложенные ЦИК форматы для голосования оказались востребованы.

Сегодня также появились данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно информации ВЦИОМ, поправки поддержали около 76% россиян. Против высказались 23,6%.

Отметим, что голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и завершится 1 июля.

На голосование вынесены 206 поправок. Депутаты Госдумы их уже приняли, а Конституционный суд признал законными. Поправки вступят в силу в случае одобрения россиянами на общем голосовании.

Участок для голосования открыт и в посольстве России в Азербайджане.